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Antalya'da İş Makinesi Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'da iş makinesinin kepçesiyle vurulan işçi Ömer Fişne, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:05
Antalya'da İş Makinesi Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Kaza!

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, iş makinesinin kepçesiyle başından vurulan 28 yaşındaki işçi Ömer Fişne, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kepçe operatörü E.D. (28) ile işçi Ömer Fişne, Rasih Kaplan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde elektrik kablolarının yeraltına alınması için çalışma yürütmeye başladı. Ancak bu sırada E.D'nin kullandığı iş makinesinin kepçesi, Fişne'nin kafasına çarptı.

Olay sonrasında hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fişne, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak, E.D. ve araziden sorumlu personel M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddialara göre, kepçeyi kullanan E.D.'nin iş makinesi operatörlük belgesinin bulunmadığı öne sürüldü.

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