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Antalya'da İş Yeri Yangınında 1 Ölü, 2 Yaralı: 1 Şüpheli Gözaltında

Antalya'daki iş yeri yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:58
Antalya'da İş Yeri Yangınında 1 Ölü, 2 Yaralı: 1 Şüpheli Gözaltında

Antalya'da Trajik Yangın Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, 2 Ocak gecesi, Varlık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katındaki spot dükkanında gerçekleşti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaşamını yitiren kişi Mete Durupınar olarak tespit edilirken, yaralanan Ahmet Özen ve Lokman Derya Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Kundaklama Şüphesi Üzerine Çalışmalar Başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını araştırmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda, olayla ilgili Ufuk B. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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