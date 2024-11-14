Antalya'da İş Yerinde Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Antalya'da Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kadının iş yerindeki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Süleyman Şaşmaz'a ait Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine gelen kadın, motosiklet tamir ettirmek istediğini belirterek iş yerinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra Şaşmaz'a ait cep telefonunu sehpanın üzerinden alan şüpheli kadın, hızla iş yerinden uzaklaştı. Telefonunun kaybolduğunu fark eden Şaşmaz, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde çalındığını tespit etti.

Telefonun İzini Sürdü

Şaşmaz, komşusunun cep telefonundan kendi telefonunu aradı ancak yanıt alamadı. Bir süre sonra kendi numarasını tekrar çeviren Şaşmaz'ın aramasına bir vatandaş cevap verdi. Bu kişi, telefonu iş yerinin 500 metre ilerindeki bir hayırseverin yemek verdiği mekanda bulduğunu söyledi.

Şaşmaz, hızlıca bu mekâna giderek masaların üzerine bırakılmış olan telefonunu aldı. Telefonuna kavuşan Şaşmaz, kadın hakkında henüz bir şikayette bulunmadığını söyledi.

Şaşmaz'ın Açıklamaları

Şaşmaz, kadın hırsızın son derece rahat tavırlar sergileyerek telefonu çaldığını ifade etti. Hırsızlıktan sonra neden telefonu masanın üzerine bıraktığını anlamadığını dile getiren Şaşmaz, "Banka uygulamalarını kontrol ettim. Hiçbir yere girmemiş. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi," dedi.

Olayın hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde net bir şekilde görünmektedir. Görüntüler, kadının telefonu alması ve ardından iş yerinden ayrılmasını belgelemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.