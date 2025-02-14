Antalya'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez İlçesinde Yangın Paniği

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, 15 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldiği belirtildi.

Acil Durum Yönetimi

Yangını gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucu dükkanda büyük hasar meydana geldi ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının Nedenini Araştırılıyor

Polis ekipleri, iş yerinde çıkan yangının nedenini araştırmak üzere incelemelerde bulunuyor. Yangının çıkış nedeni, yangın güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dükkanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dükkanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.