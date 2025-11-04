Antalya'da İş Yerine Zarar Veren 10 Şahıs Tutuklandı

Antalya'da iş yerine zarar veren 10 şahıs tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtları ve polis çalışması sonucu yakalandılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik 'mala zarar verme' olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturmada önemli bir başarı elde etti.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, K.E.E. isimli şahsın müşteki N.A.'ya ait iş yerine doğru bir cisim fırlattığı ve ardından iş yerinde patlama meydana geldiği belirlendi.

Yapılan kapsamlı inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen 10 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişeği, 1 adet bıçak ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

