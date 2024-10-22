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Antalya'da İşitme Engelli Kadının Cinayet Davası Başladı

Antalya'da işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayete kurban gitmesiyle ilgili yargılama süreci başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:07
Antalya'da İşitme Engelli Kadının Cinayet Davası Başladı

Antalya'da Cinayet Davası

Antalya'nın Serik ilçesinde, yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü kemikleri bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetiyle ilgili davanın duruşması başladı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, diğer sanık B.G. hazır bulunmadı.

Duruşma Süreci

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, maktulün yakınları ve avukatları salonda yer aldı. İşaret dili uzmanı aracılığıyla savunma yapan sanık Basık, olayın arka planını anlattı. Basık, Nihal ile dini nikahla bir süre yaşayıp sonra ayrıldıklarını, ardından yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Tartışma ve Cinayet

Sanık, ayrıldıkları dönemde diğer sanık B.G. ile dini nikah yaptığını, daha sonra Serik'e döndüğünde Nihal ve B.G. arasında yaşanan kıskançlık nedeniyle bir tartışma çıktığını belirtti. Sanık, olay günü Antalya'da bir kafede buluştuklarında kavgaya tutuştuğunu ifade ederek, "B.G. Nihal'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası B.G. bana, 'İşitme engelliyiz, başımıza bir şey gelmez,' dedi," şeklinde konuştu.

Mahkeme Sürecinde Sunulan İfadeler

Sanığın, maktulün öldürülmesinden sonra B.G.'nin fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği belirtilirken, duruşmaya dinlemek üzere katılan Nihal’in babası Vedat Babayiğit, sanığın yalan söylediğini ve şikayetçi olduğunu ifade etti. Anne Derya Yılmaz, kızının kaybolduğunu fark ettiğinde kayıp ihbarında bulunduklarını belirtti.

Adalet Arayışı

Davada yapılan savunmalar sonrası müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve suçu diğer sanığın üzerine atmaya çalıştığını dile getirdi. Maktulün babası, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti. Olayın, genç kadının kaybolduğu 9 Ekim 2023 tarihinde başladı ve Sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda, serik'in ağaçlık alanında Nihal Babayiğit'e ait kemiklere ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü...

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü kemikleri bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın (ortada), baba Vedat Babayiğit (sağda), anne Derya Yılmaz (solda) gazetecilere açıklama yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü...

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü kemikleri bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın (ortada), baba Vedat Babayiğit (sağda), anne Derya Yılmaz (solda) gazetecilere açıklama yaptı.

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