Antalya'da İşitme Engelli Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi

Antalya'da İşitme Engelli Öğrencilere Özel Eğitim

Antalya ilinde, afet ve arama kurtarma konularında eğitim alan 30 işitme engelli öğrenciye, bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olundu.

Eğitim Detayları

Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği "Sessizliğimi duyan var mı?" projesi kapsamında, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından verildi.

Gösteriler ve Eğitimin Önemi

Antalya JAK ekibi, eğitim esnasında arama kurtarma köpekleriyle çeşitli gösteriler sunarak öğrencilere afet anlarında hangi adımları atmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretti.

Projeye Katkı Sağlayanlar

"İşitme engellilerin enkaz altında ses çıkaramaması sebebiyle, teknolojik aletler ve arama kurtarma köpeklerine büyük görev düşmekte."

Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hatice Üstüner, Türkiye'nin sıkça karşılaştığı afetlere karşı eğitimle zararların azaltılabileceğine vurgu yaptı. Üstüner, eğitim sırasında öğrencilere temel uygulamalar; deprem çadırı kurma, düğüm atma ve gökyüzünü inceleyerek yön bulma gibi becerilerin kazandırıldığını belirtti.