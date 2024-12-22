Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi

Antalya'da Filistin İçin Protesto Gösterisi

Antalya'da, 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' kapsamında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dur demek ve dikkat çekmek amacıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Antalya Kudüs Platformu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla etkinlikte bir araya geldi.

Katılımcılardan Duygu Dolu Açıklamalar

Etkinlikte yapılan duaların ardından çocuklar, yaşanan savaşı sembolize eden bir gösteri gerçekleştirdi. Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran yaptığı açıklamada, insanlığın vicdanını yaralayan bir kurtuluş umudu doğrultusunda bir araya geldiklerini vurguladı. Gazze'de ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden bebeklerin sesini duyurmak için toplandıklarını belirten Erduran, "Filistin'de çocukların şehit edildiğini görüyoruz. Biz buradayız çünkü bu bebekleri sevmekten vazgeçmeyen anneler ve babalar için bir aradayız." dedi.

Uluslararası Toplumun Duyarsızlığına Tepki

Erduran, yıllardır süren savaş nedeniyle çocukların yaşadıkları cehennemi tarif etti ve bu trajedinin en ağır yükünün çocuklarda olduğunu ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumdan ve insan hakları savunucularından adalet arayışlarına daha etkin bir ses vermelerini talep etti. "Gazze'de masum insanların hayalleri, insanlığın onurunun yeniden inşa edilmesi için bir mihenk taşı olmalıdır. Bu çocuklar yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın kaybıdır. Onların hatıralarını yaşatmak, adalet için mücadele etmek ve barış dolu bir dünya inşa etmek bizim görevimizdir," diye ekledi.

Etkinlikte Ortaya Çıkan Birliktelik

Gösterinin sonunda, katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarının renklerinde balonları havaya uçurarak, birlik ve dayanışma mesajı verdiler.

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Muratpaşa ilçesinde bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Muratpaşa ilçesinde bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.