DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.413.853,04 0,38%

Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi

Antalya'da 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' için düzenlenen protestoda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:22
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi

Antalya'da Filistin İçin Protesto Gösterisi

Antalya'da, 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' kapsamında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dur demek ve dikkat çekmek amacıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Antalya Kudüs Platformu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla etkinlikte bir araya geldi.

Katılımcılardan Duygu Dolu Açıklamalar

Etkinlikte yapılan duaların ardından çocuklar, yaşanan savaşı sembolize eden bir gösteri gerçekleştirdi. Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran yaptığı açıklamada, insanlığın vicdanını yaralayan bir kurtuluş umudu doğrultusunda bir araya geldiklerini vurguladı. Gazze'de ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden bebeklerin sesini duyurmak için toplandıklarını belirten Erduran, "Filistin'de çocukların şehit edildiğini görüyoruz. Biz buradayız çünkü bu bebekleri sevmekten vazgeçmeyen anneler ve babalar için bir aradayız." dedi.

Uluslararası Toplumun Duyarsızlığına Tepki

Erduran, yıllardır süren savaş nedeniyle çocukların yaşadıkları cehennemi tarif etti ve bu trajedinin en ağır yükünün çocuklarda olduğunu ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumdan ve insan hakları savunucularından adalet arayışlarına daha etkin bir ses vermelerini talep etti. "Gazze'de masum insanların hayalleri, insanlığın onurunun yeniden inşa edilmesi için bir mihenk taşı olmalıdır. Bu çocuklar yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın kaybıdır. Onların hatıralarını yaşatmak, adalet için mücadele etmek ve barış dolu bir dünya inşa etmek bizim görevimizdir," diye ekledi.

Etkinlikte Ortaya Çıkan Birliktelik

Gösterinin sonunda, katılımcılar ellerindeki Filistin bayraklarının renklerinde balonları havaya uçurarak, birlik ve dayanışma mesajı verdiler.

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları...

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Muratpaşa ilçesinde bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları...

Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Muratpaşa ilçesinde bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
2
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'
5
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması: Yenileme Yok!
6
Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı