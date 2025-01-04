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Antalya'da İzinsiz Çakar Kullanan Alkollü Sürücüye Dev Ceza

Alanya'da izinsiz çakar tertibatı kullanan alkollü sürücüye toplamda 149 bin 606 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:56
Antalya'da İzinsiz Çakar Kullanan Alkollü Sürücüye Dev Ceza

Otomobilde İzinsiz Çakar Tespit Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik uygulamaları sırasında izinsiz çakar tertibatı kullanan bir sürücü, polisin dikkatini çekti. Yapılan denetimlerde, ilgili aracın sürücüsünün alkollü olduğu ve aracın muayenesinin yapılmamış olduğu açıklandı.

Ceza ve Yaptırımlar

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüye yetkisiz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ve muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 167 lira olmak üzere toplamda 149 bin 606 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, sürücünün sürücü belgesine 7 ay süreyle el konulurken, muayenesiz olan araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

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