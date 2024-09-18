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Antalya'da İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Durdurma

Antalya'da 4 yabancı uyruklu okul, izinsiz eğitim faaliyetleri nedeniyle kapatıldı ve yetkililere ağır para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:42
Antalya'da İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Durdurma

Antalya'daki İzinsiz Eğitim Merkezleri Kapatıldı

Antalya Valiliği, halk sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan bir adım atarak, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yürüten 4 yabancı uyruklu okulu mühürledi. Bu okulların yetkilileri hakkında 1 milyon 600 bin 200 lira idari para cezası da uygulanmıştır.

Düzenlenen Denetimlerde Tespit Edildi

Yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesinde, oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere hizmet veren merkezlerde izinsiz eğitim faaliyetleri yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bu okulların kapatma kararı, Antalya Valiliği tarafından onaylanarak uygulanmıştır.

Denetimler Devam Edecek

Ayrıca, Konyaaltı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu, eğitim merkezi, danışmanlık, kariyer rehberliği gibi alanlarda izinsiz faaliyet gösteren tüm merkezlere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtmiştir. Açılış amaçları dışında eğitim veren merkezler tespit edildiğinde, idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği vurgulanmıştır.

Antalya Valiliği, eğitimde kalitenin korunması ve güvenliğin sağlanması adına bu tür yasadışı faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

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