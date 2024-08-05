Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Kiralayan İki Yabancı Yakalandı

Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Operasyonu

Antalya'da, sahil güvenlik ekipleri izinsiz kürek sörfü kiralayan iki yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Sosyal Medyadan Kiralama Tespit Edildi

Antalya Valiliği'nin açıklamasına göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı Beach Park sahilinde sosyal medya aracılığıyla ticari amaçla kürek sörfü kiralayan iki kişiyi belirledi.

Gözaltına Alındılar

Yabancı uyruklu D.D. ve A.A. isimli şüpheliler, izinsiz olarak para karşılığı kürek sörfü kiraladıkları tespit edildikten sonra gözaltına alındı. Şahıslar, idari para cezası uygulanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer Denetimler ve Cezalar

Bu operasyonda, Beach Park'ta yapılan denetimlerde, izinsiz kürek sörfü kiralama yaptığı tespit edilen 10 kişi ve 1 plaj işletmesine de yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.