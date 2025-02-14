Antalya'da Jandarma Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Jandarma Ekiplerinden Eş Zamanlı Operasyon

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. İl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyondan Elde Edilenler

Gerçekleştirilen baskınlarda 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura ve 15 şarjör ele geçirildi. 18 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırılacağı belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura ve 15 şarjör ele geçirildi.