Antalya'da Kaçak Dökülen Çöp ve Molozlar Temizlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana dökülen çöp ve molozlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:35
Antalya'da Kaçak Dökülen Çöp ve Molozlar Temizlendi

Antalya'da Kaçak Çöp Temizliği

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve molozlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Olay, ilgili bölgedeki çöp ve moloz ihbarıyla başladı.

Harekete Geçen Ekipler

Hızla Kepez Belediyesi ve Ormancılık Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ormanlık alandaki moloz yığınlarını dozer yardımıyla kamyonlara yükleyerek temizleme faaliyetlerine başladı.

Temizlik İşlemleri Tamamlandı

Bölgeden temizlenen 3 kamyon çöp ve moloz, Kepez Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı. Temizlik çalışmaları sırasında, ormanlık alanda birden fazla noktada moloz yığınlarının bulunduğu tespit edildi.

Başkan Kocagöz'den Açıklama

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, duruma dair yazılı bir açıklama yaparak, Antalya Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alana kaçak moloz döküldüğünü belirtti. Kocagöz, moloz döken kişilerin tespitinin yapılacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

İhbar Hattı

Orman alanlarına moloz ya da çöp döküldüğünü gören vatandaşların, Kepez Belediyesinin 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirimde bulunabileceği hatırlatıldı.

Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

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