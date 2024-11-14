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Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da VIP minibüsünü güzellik merkezine dönüştüren şüpheli R.G. kaçak tıbbi işlemler ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:51
Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, VIP minibüsünü güzellik merkezine dönüştürdüğü iddia edilen bir şüpheli, kaçak tıbbi işlemler yaparken jandarma tarafından yakalandı. Anlaşılan o ki, R.G. adlı şüpheli, kendi kurduğu internet sitesinde kendini "güzellik uzmanı" olarak tanıtmış ve minibüsünde tıbbi uygulamalar gerçekleştirmiş.

Şüpheli Yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalarda Çolaklı'da bulunan R.G.'yi VIP minibüsünde tespit etti. Yapılan operasyonda, minibüste ve R.G'nin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, güzellik işlemleri için gerekli çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.

R.G., ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan, 2022 yılında Antalya'da, 44 yaşındaki Hicran Çukur isimli bir kadının, R.G.'nin minibüsünde yaptığı lazer işlemi sonrası yüzünde kalıcı izlerin kaldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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