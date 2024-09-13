Antalya'da Kadın Cinayeti: Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Antalya'da Kadın Cinayeti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları silahla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Adli Süreç Başladı

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden S.T. tutuklandı. İkinci şüpheli F.İ. ise serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, Hurma Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Temirhanoğulları'nın kızı tarafından sabah saatlerinde silahla vurularak öldürülmüş olduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, katil zanlısı S.T. ile ona yardım ettiği iddia edilen F.İ.'yi Korkuteli ilçesinde yakaladı.