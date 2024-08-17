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Antalya'da Kağıt Fabrikasında Yangın İhbarı

Aksu'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor, güvenlik önlemleri alınıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 08:30
Antalya'da Kağıt Fabrikasında Yangın İhbarı

Antalya'da Yangın Alarmı: Kağıt Fabrikasında Alevler Yükseliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, atölye kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale sürüyor.

Olayın Gelişimi

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde yer alan kağıt üretim tesisinde meydana geldi. Olayın ardından, bölgedeki yerel yetkililer hızla harekete geçerek, çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Bölgedeki Güvenlik Önlemleri

Fabrikanın giriş ve çıkışları kapanırken, vatandaşların güvenliği için çevredeki insanlar tedbir amaçlı uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çevresindeki konutlara sıçramaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Destek Ekipleri Sevk Edildi

Ayrıca, yangının şiddeti nedeniyle, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangına müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, kaza ve can kaybı olmaması için gereken önlemler alınmaya devam ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye...

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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