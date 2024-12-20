DOLAR
35,19 -0,28%
EURO
36,65 -0,54%
ALTIN
2.960,54 -0,93%
BITCOIN
3.380.030,09 0,7%

Antalya'da Kaldırıma Kedi Düştü, Şaşkınlık Dolu Anlar Yaşandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaldırımda sohbet eden kişinin kafasına çatıdan düşen kedi güvenlik kamerasına takıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:42
Antalya'da Kaldırıma Kedi Düştü, Şaşkınlık Dolu Anlar Yaşandı

Antalya'da Kaldırımı Sarsan Olay

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden genç, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Çatıdan düşen bir kedi, gencin kafasına çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şaşkınlık Anları

Olay sırasında yukarıdan gelen bir sesle irkilen genç, aniden arkasına döndüğünde kafasına kedi düştü. İlk başta şaşkınlık yaşayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde, kedinin gencin başına çarparak yere düşmesi ve ardından hızla uzaklaşması dikkat çekiyor.

Genç, başına kedi düştükten sonra bir süre başını tutarak arkadaşlarıyla gülüşmeye devam etti. O anlar sosyal medyada da hızla yayıldı ve izleyenleri gülümsetti.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSÖ: Lübnan Sağlık Sistemi Zorlu Süreçten Geçiyor
2
Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor: İki Genç Hayatını Kaybetti
3
Bakan Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık Yargı Darbesi Hakkında Sert Mesajlar
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Konuştu
5
Mediha Didem Türemen, Peru Bienali'nde Ödül Kazandı
6
Gaziantep'te 95 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
7
Sinop'ta 3. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor