Antalya'da Kaldırıma Kedi Düştü, Şaşkınlık Dolu Anlar Yaşandı

Antalya'da Kaldırımı Sarsan Olay

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden genç, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Çatıdan düşen bir kedi, gencin kafasına çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şaşkınlık Anları

Olay sırasında yukarıdan gelen bir sesle irkilen genç, aniden arkasına döndüğünde kafasına kedi düştü. İlk başta şaşkınlık yaşayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde, kedinin gencin başına çarparak yere düşmesi ve ardından hızla uzaklaşması dikkat çekiyor.

Genç, başına kedi düştükten sonra bir süre başını tutarak arkadaşlarıyla gülüşmeye devam etti. O anlar sosyal medyada da hızla yayıldı ve izleyenleri gülümsetti.