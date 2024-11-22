Antalya'da Kalp Masajıyla Hayata Döndürülen At Talihsiz Bir Olayla Telef Oldu

Antalya'da Talihsiz Olay: Kalp Masajıyla Hayata Döndürülen At Telef Oldu

Antalya'da, bir cipin çarptığı ve veteriner hekimlerin kalp masajı ile hayata döndürdüğü at, sevk edildiği hayvanat bahçesindeki klinikte, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan S. yönetimindeki cip, yolda sahipsiz olarak bulunan ata çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), zabıta ve Muratpaşa Belediyesi Veterineri Ayşe Gencer ekipleri olay yerine sevk edildi.

Trafik ekipleri, kazanın yaşandığı yolda araç trafiğini kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Veteriner Gencer ve diğer belediye görevlileri, yerde hareketsiz yatan atı kurtarmak için hemen harekete geçti.

Kalp masajı ile hayata döndürülen at, bir kamyonete yüklenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki kliniğe sevk edildi. Ancak, ne yazık ki, veteriner hekimlerin gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen at kurtarılamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da cipin çarptığı ve veteriner hekimlerin kalp masajı yaparak hayata yeniden döndürdüğü at, sevk edildiği hayvanat bahçesindeki klinikte, müdahaleye rağmen telef oldu.