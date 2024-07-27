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Antalya'da Kamusal Alanları İşgal Eden Karavanlar Kaldırıldı

Antalya'nın Lara Halk Plajları'nda yasadışı şekilde kamusal alanları işgal eden karavanlar, denetimler sonucu kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:42
Antalya'da Kamusal Alanları İşgal Eden Karavanlar Kaldırıldı

Antalya'da Karavan Denetimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda, kamusal alanları işgal eden toplam 48 karavanın kaldırılması için harekete geçildi.

Denetimlerin Başlangıcı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara bölgesinde karavanların işgal ettiği alanlar ile ilgili olarak gelen şikayetler üzerine denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, sahil bandında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Karavanların Uyarılması ve Kaldırılması

Yapılan denetimler sonucunda, derhal uyarılan karavan sahiplerinden 40'ı araçlarını kaldırmayı kabul ederken, sabit durumda bulunan ve sahipleri tespit edilemeyen 8 karavan ise çekici yardımıyla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

Zabıta Amiri'nin Açıklamaları

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, bölgede son zamanlarda artan karavan şikayetlerini yanıtlayarak, "Kurallara uymayanlar hakkında gerekli denetimleri yapıyoruz. Uyarılara uymayan araçlar çekiciyle kaldırılmakta ve güvenliği sağlanmaktadır," dedi.

İlerleyen Denetimler

Sönmez, ilerleyen günlerde denetimlerin devam edeceğini ifade ederek, karavan sahiplerini Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda bulunan Karavan Parkı'na yönlendirdiklerini belirtti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

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