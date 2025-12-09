DOLAR
Antalya'da kamyon altında kalan 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Antalya'da damperli kamyonla motosiklet çarpıştı; 17 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Çakmak yaşamını yitirdi, cenazesi Isparta'ya götürüldü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:08
Antalya'da damperli kamyonun altında kalan lise öğrencisinin cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, damperli kamyon ile motosiklet çarpıştı.

Kaza, M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı damperli kamyon ile aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Batuhan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çakmak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Başında kaskı takılı olmasına rağmen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi, yakınları ve okul arkadaşları tarafından teslim alındı.

Cenaze, defnedilmek üzere Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çalkı köyü'ne götürüldü.

