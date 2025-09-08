Antalya'da Kamyonet ile Traktör Arasına Sıkışan Kişi Yaşamını Yitirdi

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yunuslar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Öz (61) evinin bahçesinde patlayan lastiğini tamir etmeye çalıştığı kamyonet ile bitişikte park halinde bulunan traktörün arasına sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, patlayan lastiğini tamir etmeye çalıştığı kamyonet aniden hareket etti ve Öz, kamyonet ile traktör arasına sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Öz'ün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öz'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde patlayan lastiğini tamir etmeye çalıştığı kamyonetle traktörün arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.