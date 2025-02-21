Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:00
Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Antalya-Manavgat kara yolu üzerinde bulunan Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 07 BST 428 plakalı motosiklet ile Reşit Ç. yönetimindeki 44 FL 970 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Hasan Ali Çalışkan (19) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

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