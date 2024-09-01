Antalya'da Kanser Hastası Araçta Ölü Bulundu

Olayın Detayları
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşen trajik bir olayda, 71 yaşındaki Ünal Emin Paktaş, tedavi gördüğü hastanenin önünde park halindeki aracında hareketsiz bulundu.
Vaka Nasıl Keşfedildi?
Vatandaşlar, 48 JA 683 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Polis İncelemesi ve Sonuç
Yapılan inceleme sonucunda, hayatını kaybeden kişinin, tedavi gördüğü hastanede muayene sonrası aracına bindiği tespit edilen Ünal Emin Paktaş olduğu belirlendi. Olayın ardından, Paktaş'ın cenazesi, polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kanser hastası bir kişi, tedavi gördüğü özel hastane önündeki aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kanser hastası bir kişi, tedavi gördüğü özel hastane önündeki aracında ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.