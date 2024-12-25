Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış

Antalya'da Hava Durumu Salgını

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da yapmış olduğu "Turuncu" kodlu uyarıyla, gece boyunca süren rüzgar ve yağışların, sabah saatlerini itibarıyla zaman zaman fırtına ve gök gürültülü sağanağa dönüşeceğini bildirdi.

Kapanan Yollar ve Karla Mücadele Çalışmaları

Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin bazı mahallelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda zorluklara yol açtı. Korkuteli ilçesinin Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallelerine ulaşım sağlanamazken, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmaları için iş makineleriyle karla mücadeleye başladı.

Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisinde de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve kamyonlar yolda kaldı. Bu güzergah üzerinde yalnızca kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken, büyük araçlar bekletiliyor. Karayolları ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla mücadelelerine devam etmektedir.

Saklıkent Kayak Merkezi ve Tahtalı Dağı'nda Kar

2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik ile Beydağları'na kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de kar yağışı sonucunda beyaz örtüyle kaplandı, kış turizmi için ideal bir ortam sundu.

Kaş'ta Gömbe-Kalkan Kara Yoluna Dikkat

Kaş ilçesindeki 54 mahalleden 15'inde kar yağışı etkisini gösterdi. Gömbe Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sinekçi Beli'nde ulaşımda aksama yaşanırken, belediye ekipleri yolların açılması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekipleri Gömbe-Kalkan kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kent Merkezinde Sağanak Yağış ve Etkileri

Antalya kent merkezinde ise sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Fırtına sonucunda bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Bu durum, vatandaşların yanı sıra sürücülerin de zor anlar geçirmesine neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı kişiler yağışlı havaya rağmen sahilde yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.