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Antalya'da Kar Yağışı ve Sağanak Yağmur Etkili Olmaya Devam Ediyor

Antalya'da yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde sağanak yağmur etkili. Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:30
Antalya'da Kar Yağışı ve Sağanak Yağmur Etkili Olmaya Devam Ediyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise aralıklarla sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde yoğunlaşarak etkisini artırdı.

Antalya’ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan bu ilçenin merkezi beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoğun kardan dolayı, önceki gün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahalle yolları, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ulaşıma açıldı. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını da sürdürüyor.

Dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sayesinde tamamen trafiğe açıldı. Bunun yanı sıra, akşam saatlerinde trafiğe kapatılan Kaş ilçesindeki Kuruovabeli yolu da yeniden ulaşım sağlanır hale getirildi.

Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ile birlikte, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor....

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor. Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor....

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor. Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

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