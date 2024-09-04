Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Karaciğer Nakliyle Hayata Tutunan Bulut, Rektör Özkan ile Buluştu

8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile bir araya geldi, sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:05
Antalya'da Karaciğer Nakliyle Hayata Tutunan Bulut, Rektör Özkan ile Buluştu

Antalya'da İyileşme Mücadelesi: Bulut Koç'un Hikayesi

Üç yaşındaki Bulut Koç, 8 aylıkken karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. İki aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı alan Bulut, aile bağışçıdan elde edilen karaciğer dokusu sayesinde yaşama yeniden merhaba dedi.

Tanı Süreci ve Bağışçıya Şükran

2021 yılında Mersin'de dünyaya gelen Bulut, iki aylıkken sağlık kontrollerinde sarılığı sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Burada karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve nakil önerildi. Ancak anne-baba ve akrabalarının dokuları uyumlu olmayınca, aile gönüllü organ bağışı çağrısı yaptı.

Malatya'da yaşayan Safiye Badas, televizyonda izlediği haber sonrası bağışçı olmaya karar verdi. Yapılan tetkiklerin ardından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından Bulut'a nakil yapıldı.

Buluşma ve Mutlu Son

Sıkı takip edilen Bulut'a, iki yıl sonra batın kapama operasyonu gerçekleştirildi ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Rektör Özkan, Bulut ve ailesini makamında kabul ederek, "Hasta bir çocuğun gülümsemesini görmek çok güzel bir duygu" dedi. Özkan, organ bağışının önemine de değinerek, beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının birçok hastaya umut olabileceğini vurguladı.

Anne Elif Koç, bağışçı Safiye Badas'a teşekkür ederek, oğlunun sağlıklı ve gülerken gördüğü için mutluluk duyduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor