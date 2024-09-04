Antalya'da Karaciğer Nakliyle Hayata Tutunan Bulut, Rektör Özkan ile Buluştu

Antalya'da İyileşme Mücadelesi: Bulut Koç'un Hikayesi

Üç yaşındaki Bulut Koç, 8 aylıkken karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. İki aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı alan Bulut, aile bağışçıdan elde edilen karaciğer dokusu sayesinde yaşama yeniden merhaba dedi.

Tanı Süreci ve Bağışçıya Şükran

2021 yılında Mersin'de dünyaya gelen Bulut, iki aylıkken sağlık kontrollerinde sarılığı sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Burada karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve nakil önerildi. Ancak anne-baba ve akrabalarının dokuları uyumlu olmayınca, aile gönüllü organ bağışı çağrısı yaptı.

Malatya'da yaşayan Safiye Badas, televizyonda izlediği haber sonrası bağışçı olmaya karar verdi. Yapılan tetkiklerin ardından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından Bulut'a nakil yapıldı.

Buluşma ve Mutlu Son

Sıkı takip edilen Bulut'a, iki yıl sonra batın kapama operasyonu gerçekleştirildi ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Rektör Özkan, Bulut ve ailesini makamında kabul ederek, "Hasta bir çocuğun gülümsemesini görmek çok güzel bir duygu" dedi. Özkan, organ bağışının önemine de değinerek, beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının birçok hastaya umut olabileceğini vurguladı.

Anne Elif Koç, bağışçı Safiye Badas'a teşekkür ederek, oğlunun sağlıklı ve gülerken gördüğü için mutluluk duyduğunu ifade etti.