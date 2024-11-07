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Antalya'da Kavga ve Trafik Kazası: Bir Yaralı, İki Polis Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da bir kavgayı ayırmak isteyen kişi vuruldu, olay yerine giden polislere ise trafik kazası gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:33
Antalya'da Kavga ve Trafik Kazası: Bir Yaralı, İki Polis Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Gerçekleşen Olaylar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde başlayan bir kavgayı ayırmaya çalışan bir şahıs, kavgaya müdahale edenler tarafından vurularak yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Kavga ve Vuruşma Olayı

Üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bu durum kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan A.K.B., bir şahsın "Neden karışıyorsun?" diyerek ateş etmesi sonucu ayağından vuruldu.

Olay Yerine Müdahaleler

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, bölgeye polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Yaralı A.K.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis Ekiplerine Çarpma Kazası

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü’nden olay yerine sevk edilen Yunus ekibinin motosikletine, S.A. tarafından kullanılan 07 T 1092 plakalı bir taksi çarptı. Kazada yaralanan iki polis memuru, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

İlk bilgilere göre yaralı polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam etmekte.

Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için...

Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için bölge sevk edilen iki polis ise trafik kazasında yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için...

Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için bölge sevk edilen iki polis ise trafik kazasında yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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