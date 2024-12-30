Antalya'da Kaybolan 88 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Antalya'da Kaybolan Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde, 88 yaşındaki Recep K, kaybolmasının ardından ailesi tarafından jandarmaya bildirildi. Kısa sürede başlatılan arama çalışmaları, bölgedeki ekipler tarafından hızla devreye alındı.

Etkili Arama Kurtarma Çalışmaları

Jandarma, AFAD ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tarafından yürütülen arama Kurtarma faaliyetleri sonucunda, Recep K’nin izine rastlandı. Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları titiz çalışmanın ardından kaybolan yaşlı adamı sağ olarak buldu.

Bu olay, yerel halk arasında büyük bir sevinç yarattı. Güç bir süreçten geçen ailesi ve dostları, Recep K’nın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenerek rahat bir nefes aldı.