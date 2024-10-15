Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm: 3 Tutuklama

Antalya'da Genç Yaşamını Yitirdi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Olay, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.
3 Zanlı Gözaltına Alındı
Kaçarlar'ın silahla vurulmasının ardından, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Tutuklama Kararı
Gözaltına alınan zanlılar S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K. (17) çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Olayın Detayları
9 Ekim'de alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, açılan ateş sonucunda Ahmet Yusuf Kaçarlar başından vurularak hayatını kaybetmişti.