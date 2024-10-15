DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm: 3 Tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 yaşında bir genç, kaza kurşunuyla öldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:48
Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm: 3 Tutuklama

Antalya'da Genç Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Olay, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

3 Zanlı Gözaltına Alındı

Kaçarlar'ın silahla vurulmasının ardından, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan zanlılar S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K. (17) çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

9 Ekim'de alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, açılan ateş sonucunda Ahmet Yusuf Kaçarlar başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok
3
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
4
Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
5
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'
6
Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...