Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Azerbaycanlı Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan kişi Antalya'da Yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir Azerbaycanlı şüpheli, Antalya'da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu büyük operasyon, Antalya Valiliği'nden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Valilik Açıklama Yaptı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, geçtiğimiz gün bir operasyon düzenleyerek, hakkında tutuklama kararı bulunana E.H.'yi gözaltına aldı.

Suçlamalar ve Operasyonun Detayları

Azerbaycan adli makamları tarafından "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlamalarıyla hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılan E.H., Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Antalya'da yakalanması, adaletin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu yakalama ile Antalya polisi, uluslararası suç baronları ve organize suçlarla mücadelede kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.