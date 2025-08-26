Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Antalya'da kız çocuklarının geleceğine 50.000 TL'ye kadar ayni destek

Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından başlatılan yeni programla, Antalya'da kız çocuklarının eğitimden sanata, spordan sosyal hayata katılımlarının önündeki engeller kaldırılmaya çalışılıyor. Program kapsamında şehrin kız çocuklarına yönelik proje teklifleri 50.000 TL'ye varan ayni destek ile güçlendirilecek; bu adım toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Dernek, kız çocuklarının geleneksel roller, ekonomik zorluklar ve fırsat eşitsizlikleri nedeniyle geri planda kalmasını hedef alarak, onların kendi yollarını çizebileceği, seçenekleri görebileceği ve hayallerine ulaşabileceği bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.

Kimler başvurabilir?

Program, toplumun farklı paydaşlarını harekete geçirmek amacıyla geniş bir başvuru kitlesine açık olarak tasarlandı. Başvurabilecekler arasında şunlar yer alıyor:

Üniversite veya lise öğrenci toplulukları ve gençlik grupları

Öğretmenler ve eğitimciler

Yerel sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve gönüllü ekipler

Bireysel olarak belirli bir uzmanlık alanında proje geliştirebilecek kişiler

Mahalle düzeyinde değişim yaratabilecek muhtarlar

Programa kabul edilen projelere proje bütçesine göre 20.000 TL ile 50.000 TL arasında ayni destek sağlanacak. Başvurularda aranan en önemli kriterlerden biri, projenin doğrudan faydalanıcılarının en az %60'ının kız çocuklarından oluşmasıdır. Ayrıca projelerin Antalya il sınırları içinde uygulanması ve hak odaklı bir bakışla planlanıp yürütülmesi bekleniyor.

Hangi alanlardaki projeler tercih edilecek?

Değerlendirme sürecinde öne çıkacak proje alanları şunlardır:

Eğitim ve Yaşam Becerileri: STEM, dijital okuryazarlık, dil becerileri ve okul terkini önlemeye yönelik çalışmalar.

Kültür, Sanat ve Yaratıcılık: Tiyatro, müzik, resim, dans atölyeleri, sergiler ve gösteriler gibi ifade odaklı etkinlikler.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Bilinci: Geri dönüşüm, iklim eylemi ve çevre bilinci çalışmalarını içeren projeler.

Hak Temelli Yaklaşım ve Toplumsal Katılım: Çocuk hakları atölyeleri, liderlik eğitimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı programları.

Şehirle Bağ ve Kent Kültürü: Çocukların yaşadıkları şehri tanımasını ve kent kültürüne katılımını teşvik eden yaratıcı projeler.

Başvuru süreci ve tarihler

Projelerini hayata geçirmek isteyenlerin başvuruları 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca online Google Formu aracılığıyla kabul edilecek; adayların başvuru rehberini dikkatle inceleyip gerekli tüm belgeleri forma eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2025, Saat: 18.00 olarak açıklandı.

Program, Antalya'da kız çocuklarının sosyal becerilerini ve özgüvenini artıracak, eğitim ve fırsat eşitliğini güçlendirecek projeleri destekleyerek kent çapında sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyor.