DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Kız Çocuklarına Destek Derneği, Antalya'da eğitim, sanat ve sosyal projelere 20.000–50.000 TL ayni destek veriyor. Başvurular 8 Ağustos–31 Ekim 2025 arasında.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:00
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Antalya'da kız çocuklarının geleceğine 50.000 TL'ye kadar ayni destek

Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından başlatılan yeni programla, Antalya'da kız çocuklarının eğitimden sanata, spordan sosyal hayata katılımlarının önündeki engeller kaldırılmaya çalışılıyor. Program kapsamında şehrin kız çocuklarına yönelik proje teklifleri 50.000 TL'ye varan ayni destek ile güçlendirilecek; bu adım toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Dernek, kız çocuklarının geleneksel roller, ekonomik zorluklar ve fırsat eşitsizlikleri nedeniyle geri planda kalmasını hedef alarak, onların kendi yollarını çizebileceği, seçenekleri görebileceği ve hayallerine ulaşabileceği bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Kimler başvurabilir?

Program, toplumun farklı paydaşlarını harekete geçirmek amacıyla geniş bir başvuru kitlesine açık olarak tasarlandı. Başvurabilecekler arasında şunlar yer alıyor:

Üniversite veya lise öğrenci toplulukları ve gençlik grupları

Öğretmenler ve eğitimciler

Yerel sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve gönüllü ekipler

Bireysel olarak belirli bir uzmanlık alanında proje geliştirebilecek kişiler

Mahalle düzeyinde değişim yaratabilecek muhtarlar

Programa kabul edilen projelere proje bütçesine göre 20.000 TL ile 50.000 TL arasında ayni destek sağlanacak. Başvurularda aranan en önemli kriterlerden biri, projenin doğrudan faydalanıcılarının en az %60'ının kız çocuklarından oluşmasıdır. Ayrıca projelerin Antalya il sınırları içinde uygulanması ve hak odaklı bir bakışla planlanıp yürütülmesi bekleniyor.

Hangi alanlardaki projeler tercih edilecek?

Değerlendirme sürecinde öne çıkacak proje alanları şunlardır:

Eğitim ve Yaşam Becerileri: STEM, dijital okuryazarlık, dil becerileri ve okul terkini önlemeye yönelik çalışmalar.

Kültür, Sanat ve Yaratıcılık: Tiyatro, müzik, resim, dans atölyeleri, sergiler ve gösteriler gibi ifade odaklı etkinlikler.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Bilinci: Geri dönüşüm, iklim eylemi ve çevre bilinci çalışmalarını içeren projeler.

Hak Temelli Yaklaşım ve Toplumsal Katılım: Çocuk hakları atölyeleri, liderlik eğitimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı programları.

Şehirle Bağ ve Kent Kültürü: Çocukların yaşadıkları şehri tanımasını ve kent kültürüne katılımını teşvik eden yaratıcı projeler.

Başvuru süreci ve tarihler

Projelerini hayata geçirmek isteyenlerin başvuruları 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca online Google Formu aracılığıyla kabul edilecek; adayların başvuru rehberini dikkatle inceleyip gerekli tüm belgeleri forma eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2025, Saat: 18.00 olarak açıklandı.

Program, Antalya'da kız çocuklarının sosyal becerilerini ve özgüvenini artıracak, eğitim ve fırsat eşitliğini güçlendirecek projeleri destekleyerek kent çapında sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
Melenchon: 8 Eylül'de Güvenoyu Kaybı Halinde Macron İçin Azil Süreci
7
Adıyaman'da Yeni Yerleşimlerde Okullar 2025-2026'da Açılıyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor