Antalya'da koca dehşeti: Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Antalya Kepez'te bir polis memuru, Varsak Demirel Mahallesi'ndeki evinde eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdü; zanlı gözaltına alındı, olay yeri incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:04
Kepez Varsak Demirel Mahallesi'nde korkunç olay

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, edinilen ilk bilgilere göre bir polis memuru, evde bulunan eşi ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ekipleri ve adli birimler olay yerinde delil toplamaya devam ediyor, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

