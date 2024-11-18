Antalya'da 'Komisyon Müdürleri Değerlendirme Toplantısı' Başladı

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Komisyon Müdürleri Değerlendirme Toplantısı', Antalya'da başladı. Toplantı, Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıya Katılan Yetkililer

Toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve adliyelerdeki komisyon müdürleri katıldı.

Adaletin Temelinde Komisyon Müdürleri Var

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından komisyon müdürlerinin önemine değindi. Can, komisyon müdürlerinin, Adalet Bakanlığı çalışmalarının bir parçası olarak adalet sektöründeki ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'deki adliye binalarının kapalı alanlarının arttığını vurgulayan Can, geçmişteki komisyon müdürlerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti ve mevcut şartlarda adalet hizmetlerini yerine getirmenin gerekliliğini ifade etti.

Adalet, Toplum İçin Elzemdir

Can, toplantıda toplumda adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "İnsanların mutlu olabilmesi için adalet elzemdir." dedi. Adaletin, devletin temeli olduğunu belirten Can, "Adaletli davranırsak amacımıza daha kolay ulaşırız." ifadesini kullandı.

Güven ve Adaletin Önemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay ise adaletin ve güvenin toplumun gelişimi açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Atay, "Toplumda devlete güven ve adalet olduğu zaman, o toplumun gelişmesinin önüne hiç kimse geçemez." ifadesini kullandı.

Toplantı, 22 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.