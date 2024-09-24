Antalya'da Koruyucu Aile Tanışma Töreni Düzenlendi

Antalya'da Koruyucu Ailelerle Buluşma Töreni

Antalya'da devlet koruması altındaki 12 çocuk, koruyucu aileleriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Koruyucu Aile Programı kapsamında düzenlenen "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" ile gerçekleşti.

Vali Hüseyin Şahin’den Önemli Açıklamalar

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı açıklamada, koruyucu ailelerin toplum için umut kaynağı olduklarını vurguladı. Şahin, "Devlet korumasındaki çocuklarımız milletimizin evlatlarıdır ve bizim göz bebeğimizdir. Koruyucu ailelerimiz, bu çocuklara kol kanat geren meleklerdir. Antalya'da 277 koruyucu ailemiz var; Türkiye'de bu konuda 7. sıradayız. Ancak hedefimiz daha yükseklere ulaşmak," ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Bilgilendirme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aile programının önemine dikkat çekti. Sökmen, "Bugün 12 çocuğumuzu ailelerin yanına yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızı ailelere yerleştirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Koruyucu Ailelerin Duyguları

Koruyucu anne N.H., 20 yıl süren evliliklerinde evlat sahibi olmayı hayal ettiklerini ifade etti. N.H. "Kızımız bize geldiğinden beri tarif edilemez mutluluk yaşıyoruz. Koruyucu aile olmak isteyen herkese tavsiye ederim," diye konuştu.

Koruyucu baba M.T. ise, "Evladım demek, benim için mutluluk ve huzur demek. Mutluluğu hissetmek isteyenler koruyucu aile olsun," dedi.

Törene Katılım

Törene Vali Şahin’in eşi Ebru Şahin ve Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu da katıldı. Törenin sonunda, Vali Şahin, koruyucu ailelerle çocukların teslimine dair evrakları imzaladı ve anısına pasta kesti.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.