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Antalya'da Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Muratpaşa'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:25
Antalya'da Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Kurşunlama Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kurşunlama olayı sonrasında, güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Turgut Reis Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin hedef alındığı saldırıda, yüzleri kapalı bir şekilde motosikletle gelen iki kişinin düzenlediği tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından soruşturma başlatarak şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 4 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalanan zanlıların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda fişek, kask, eldiven, şapka ve kurşunlama olayında kullanılan motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olay esnasında iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın detaylarını gözler önüne serdi.

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