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Antalya'da Kuvvetli Sağanak ve Rüzgar Su Baskınlarına Yol Açtı

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:43
Antalya'da Kuvvetli Sağanak ve Rüzgar Su Baskınlarına Yol Açtı

Antalya'nın Doğu İlçelerinde Su Baskınları

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve rüzgar, çeşitli alanlarda su baskınlarına yol açtı. Dünden itibaren başlayan yağışlar, gece boyu devam etti.

Tarım ve İşyerleri Etkilendi

Yerel seralar, tarım arazileri ve nar ile portakal bahçelerinde ciddi su birikintileri oluştu. Bu durum, özellikle yollarda ve bazı iş yerlerinde aksamalara neden oldu. Su birikintilerinin fazla olduğu bölgelerde yollar trafiğe kapandı.

Esnaf Temizlik Çalışmalarına Başladı

Sabaha karşı iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, hemen temizlik çalışmalarına koyuldu. Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah geldiğinde her yerin su içinde olduğunu söyledi.

Ağaç Devrilmeleri Yaşandı

Alanya'da ise yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi, bu da ilçe genelinde aksaklıklara neden oldu. Yetkililer, durumu yakından takip ederek tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su...

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su...

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

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