Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya Açıklarında Deniz Polisi Müdahalesi
Antalya'da, yakıtı biten tekneleriyle mahsur kalan 3 kişi, deniz polisinin başarılı operasyona ile kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı açıklarında gerçekleşti.
Düşük Yakıt Sorunu ve Kurtarma Operasyonu
İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi ekipleri, denizde mahsur kalan 3 kişiyi tespit ederek hızlıca operasyona başladı. Kurtarma çalışmaları süresince hızlı davranan ekipler, kaza kırım teknesine ulaştı.
Teknelerinin yakıtı tükendiği için karaya dönme şansı kalmayan 3 kişi, deniz polisinin botuna alınarak güvenli bir şekilde Yat Limanı'na getirildi. Kurtarılan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.
Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.