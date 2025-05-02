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Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya açıklarında yakıtı biten tekneleriyle mahsur kalan 3 kişi, deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:03
Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

Antalya Açıklarında Deniz Polisi Müdahalesi

Antalya'da, yakıtı biten tekneleriyle mahsur kalan 3 kişi, deniz polisinin başarılı operasyona ile kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı açıklarında gerçekleşti.

Düşük Yakıt Sorunu ve Kurtarma Operasyonu

İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi ekipleri, denizde mahsur kalan 3 kişiyi tespit ederek hızlıca operasyona başladı. Kurtarma çalışmaları süresince hızlı davranan ekipler, kaza kırım teknesine ulaştı.

Teknelerinin yakıtı tükendiği için karaya dönme şansı kalmayan 3 kişi, deniz polisinin botuna alınarak güvenli bir şekilde Yat Limanı'na getirildi. Kurtarılan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.

Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince...

Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.

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