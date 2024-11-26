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Antalya'da Mahsur Kalan Çift, Hayvanları İçin Savaş Verdi

Antalya'da karda mahsur kalan Naciye ve Mustafa Akın, kurtuluş hikayelerini ve hayvanlarıyla ilgili duygu dolu anlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:57
Antalya'da Mahsur Kalan Çift, Hayvanları İçin Savaş Verdi

Antalya'da Mahsur Kalan Çift, Hayvanları İçin Savaş Verdi

Antalya'da yayladan dönerken kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 70 yaşındaki Naciye Akın ve eşi Mustafa Akın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Akın, yaşadığı zorlukları ve hayvanlarına olan bağlılığını aktardı. Naciye Akın, "Hayvanlarım canımdan kıymetli. 2 erkek kuzum vardı. Süt olmadığı için kendim büyüttüm. Kuzularımın adını da torunumun adı 'Fatih' koymuştum" dedi.

Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından, tedavi için Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaylada Zorlu Günler

Naciye Akın, kocasıyla birlikte 7 aydır Sülek Yaylası'nda yaşadıklarını belirterek, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının hayatlarını nasıl zorlaştırdığını vurguladı. Çiftin, yol açan ekipler ile olan diyalogları da dikkat çekti. Akın, "Ekipler gittikten 1 gün sonra kar yağışı azaldı. 8 inek, 1 koyun, 2 kuzu ve bir horoz ile Alacabel yoluna kadar yürümeyi planladık. Sabah 09.00'da yola çıktık, akşama kadar yürümeye çalıştık" diye konuştu.

Hayvanlarına Duyduğu Bağlılık

Naciye Akın, horozunu kucağından hiç bırakmadığını ve kuzularını da yanından ayırmadığını söyledi. "Ekipler de çok geçmeden gelip bizi kurtardılar. Biri horozumu, biri kuzularımı aldı, diğeri de beni taşıdı" şeklinde ifadelerde bulundu.

İkinci Felaketle Yüz Yüze

Eşinin, daha önce Manavgat'taki büyük orman yangınında evlerinin yandığını hatırlattığı Naciye Akın, "Başımızdan geçen bu ikinci felaket oldu. Orman yangınında her şeyimiz yandı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize yardım etti, evimizi yeniden yaptırdı" dedi.

Naciye Akın, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kurtarma ekipleri gelmeseydi o ağacın altında ölecektim" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Özellikle ayaklarındaki morluk ve şişmelerin geçmesini umduğunu belirtti.

Mustafa Akın'dan Devlet Teşekkürü

Mustafa Akın, kar nedeniyle arabayla gidemeyeceklerini düşündükleri için yürüyerek Antalya-Konya kara yolundaki Alacabel mevkisine gitmeyi planladıklarını aktardı. Hayvanları ile yaklaşık 9 saat karda kaldıklarını ifade eden Akın, "Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne zeval vermesin. Parasız oluruz ama devletsiz olamayacağımızı anladık" diye konuştu.

Antalya'da yaşanan bu olay, hayvan sevgisinin ve dayanıklılığın önemli bir örneğini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolduktan sonra AFAD...

Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolduktan sonra AFAD ekiplerince kurtarılan Mustafa-Naciye Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolduktan sonra AFAD...

Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolduktan sonra AFAD ekiplerince kurtarılan Mustafa-Naciye Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından yaşadıklarını anlattı.

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