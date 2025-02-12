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Antalya'da 'Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli' Gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen kongrede, medyanın çevre eğitimindeki rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:55
Antalya'da 'Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli' Gerçekleştirildi

Antalya'da 'Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli' Gerçekleştirildi

Antalya'da, Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi kapsamında 'Medya'nın Çevre Eğitimindeki Rolü Paneli' düzenlendi.

Kongre Detayları

Kemer ilçesindeki bir otelde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen kongre devam ediyor. Panelde, çevre eğitiminin medyadaki yeri ve önemi ele alındı.

Panelin Moderatörlüğü

Panelin moderatörlüğünü TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari üstlendi. Panelde uzman konuşmacılar, medya aracılığıyla çevre bilincinin artırılmasını sağlamak için yapılması gerekenleri tartıştı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu önemli etkinlik, çevre sorunlarına medya perspektifinden çözüm önerileri sunmayı hedefliyor.

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