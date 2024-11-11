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Antalya'da Milli Ağaçlandırma Günü Coşkuyla Kutlandı

Antalya ve çevre illerde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:21
Antalya'da Milli Ağaçlandırma Günü Coşkuyla Kutlandı

Fidanlar Toprakla Buluştu

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında, binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla gerçekleştirildi.

Yeşilin Önemi Vurgulandı

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yeşilin önemine dikkat çekti. Arat, Türkiye’nin orman varlığının dünya genelinde azaldığını belirtti ve Antalya’nın orman oranının %57 olmasına rağmen, ülkenin birçok yerinde orman eksikliği yaşandığını ifade etti.

Orman Yangınları ve Koruma Bilinci

Arat, son yıllarda yaşanan orman yangınlarının vatandaş ve orman köylüsü duyarlılığını azalttığını vurgulayarak, ağaç dikmenin yanı sıra yeşilin korunmasının da hayati öneme sahip olduğunu belirtti. “Hepimizin milli görevi, asli görevi ormanları korumaktır,” dedi.

Gelecek Nesillere Yeşil Bir Miras

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise, çevre sevginin gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nin en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu belirten Derince, yangınların önlenmesi için duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan Dikim Etkinlikleri

Etkinliklerin ardından, aralarında kurum müdürleri, jandarma, polis ve öğrencilerin de bulunduğu katılımcılar, 40 dönüm alana 6 bin fıstık çamı fidanı dikti.

Muğla'da Fidan Dikim Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Göcek Mahallesi Kavak Pınarı mevkisinde yaklaşık 5 bin fidan dikildi. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, yeşil bilincin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Burdur ve Isparta'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Çeltikçi ilçesinde katıldığı etkinlikte fidan dikim çalışmalarına destek verdi. Isparta'da ise, Vali Abdullah Erin'in katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Antalya Orman...

Antalya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafınDAN Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla düzenlenen etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat (sol 2) ve Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince (sol 3) katılarak fidan dikti.

Antalya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Antalya Orman...

Antalya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafınDAN Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla düzenlenen etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat (sol 2) ve Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince (sol 3) katılarak fidan dikti.

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