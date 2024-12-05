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Antalya'da Mobilya ve Beyaz Eşya Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü ve ciddi maddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:31
Antalya'da Mobilya ve Beyaz Eşya Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kargıcak Mahallesi’nde Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kargıcak Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya ve beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler, çevredeki muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlık gibi iş yerlerine sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin duruma müdahale etmesiyle yangın söndürüldü ancak üç işyeri ve bir serada ciddi maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Muhtar Yangının Nedeni Hakkında Açıklama Yaptı

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, gazetecilere yangının, depoda yapılan çalışmalar sırasında kaynak makinesinden çıktığını iddia etti. Asiltürk, "Yangında beyaz eşya, mobilya, kanepe ve koltuklar yandı. Yangın daha sonra muz sarartma tesisine sıçradı. Buradaki depo yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız büyük. Buna da şükrediyoruz. İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz," dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz...

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk (fotoğrafta) gazetecilere açıklama yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz...

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk (fotoğrafta) gazetecilere açıklama yaptı.

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