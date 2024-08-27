Antalya'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Detayları
Olay, Avdan Mahallesi'nde gerçekleşti. Sefa Hoda (52) yönetimindeki plakasız motosiklet, Yusuf Köken'in kullandığı 20 BZ 871 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Jandarma ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
Kaza sonrası haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Sefa Hoda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meskenin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.