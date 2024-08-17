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Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mert Yücel yaşamını yitirdi. Kaza anı kask kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:29
Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Acı Kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mert Yücel (22) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Türkler Mahallesi'nde gerçekleşti. Hasan D. (51) yönetimindeki 07 AYP 429 plakalı taksi, Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Durumu ve Yasal Süreç

Sağlık ekipleri, kazanın olduğu yerde Mert Yücel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Taksi sürücüsü Hasan D., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza Anı Kayıt Altında

Kaza anı, Mert Yücel'in arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mert Yücel motosikletiyle ilerlerken, kavşaktan çıkan taksi ile çarpışıyor ve havaya savrularak birkaç metre ileriye düşüyor. Arkadaşının kaydettiği bu anların ardından, kaza anını gören kişi hemen ambulansı aramak için Mert'in yanına koşuyor.

Bu üzücü olay, sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda bir kez daha hatırlatmada bulunuyor.

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