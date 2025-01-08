Antalya'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, alt geçit bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu'nun kullandığı 07 BHF 302 plakalı motosiklet, Yener Ulusoy Bulvarı'nda seyir halindeyken ani bir şekilde alt geçitteki bariyelere çarparak kaza yaptı. Kazayı görenlerin derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yaptığı incelemede Tiryakioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşanan bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitteki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.