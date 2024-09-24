Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Motosiklet Kazası
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bariyerlere çarpan motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
27 yaşındaki Mehmet Bilal yönetimindeki ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda hızla ilerlerken bariyerlere çarptı.
Olay Yerinde Gelişmeler
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaşanan bu talihsiz kazada sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirtti.
Cenazelerin İşlemleri
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonuçlanan işlemlerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği bildirildi.