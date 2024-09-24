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Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya Aksu'da bariyerlere çarpan motosiklet kazasında 27 yaşındaki sürücü ve yanında bulunan hemşire yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:47
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Motosiklet Kazası

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bariyerlere çarpan motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

27 yaşındaki Mehmet Bilal yönetimindeki ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda hızla ilerlerken bariyerlere çarptı.

Olay Yerinde Gelişmeler

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaşanan bu talihsiz kazada sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Cenazelerin İşlemleri

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonuçlanan işlemlerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

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