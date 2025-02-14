Antalya'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Antalya'da Facia: Polis Memuru Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, polis memuru Cuma Şimşek'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı. Şimşek'in kullandığı motosiklet, arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedilen korkunç kazanın ardından devrildi ve alev aldı.

Kaza Anı Kask Kamerasında

Kayıtlarda, Şimşek'in motosikletinin bir virajda kontrolden çıkarak devrildiği ve ardından bariyere çarparak alev aldığı görüldü. Kazadan sonra arkadaşının, motosikletini yol kenarına park edip üç kez "Cuma gitti!" dediği duyuluyor.

Olayın Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görev yapan 39 yaşındaki Cuma Şimşek izindeyken, 9 Şubat'ta 07 BYN 541 plakalı motosiklet ile Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında kaza geçirdi. Motosiklet, devrildikten sonra yaklaşık 150 metre sürüklenerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ne yazık ki, polis memuru kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Cenazesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.