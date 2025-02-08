DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

Antalya'da Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan müstakil ev hasar gördü, dumandan etkilenen genç ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:19
Antalya'da Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi 6320 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde yaşayan Serkan Kurtçu (28) ve babası Fahri Kurtçu'nun (64) olay anında neler yaşadığı merak konusu oldu.

Komşular Hızla İhbar Etti

Dumanların yükseldiğini gören komşular, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önleyerek durumu kontrol altına aldı.

Dumandan Etkilenen Genç Ayakta Tedavi Edildi

Yangın sırasında dumandan etkilenen Serkan Kurtçu, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Öğrenilen bilgilere göre, babası Fahri Kurtçu o esnada evde bulunmuyor ve yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ne yazık ki yangın sonucunda müstakil ev büyük ölçüde hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve...

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu (sağda) sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve...

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu (sağda) sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
4
Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'
5
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var
7
Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!