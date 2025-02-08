Antalya'da Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi 6320 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde yaşayan Serkan Kurtçu (28) ve babası Fahri Kurtçu'nun (64) olay anında neler yaşadığı merak konusu oldu.

Komşular Hızla İhbar Etti

Dumanların yükseldiğini gören komşular, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önleyerek durumu kontrol altına aldı.

Dumandan Etkilenen Genç Ayakta Tedavi Edildi

Yangın sırasında dumandan etkilenen Serkan Kurtçu, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Öğrenilen bilgilere göre, babası Fahri Kurtçu o esnada evde bulunmuyor ve yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ne yazık ki yangın sonucunda müstakil ev büyük ölçüde hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu (sağda) sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Serkan Kurtçu (sağda) sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.