Antalya'da Müstehcen Görüntü Skandalında 1 Gözaltı

Antalya'da Müstehcen Görüntü Paylaşımı Üzerine Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada yayılan müstehcen görüntülerle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Valilik, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki bu tür içeriklerin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Açıklamada, Alanya ilçesinde çekildiği belirlenen bu müstehcen görüntülerin, 13 Eylül saat 21.00 sularında sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi. Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalarda, olayın 12 Eylül'de Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde saat 01.00 civarında gerçekleştiği belirlendi.

Şüpheli Kimliği Belirlendi

Olayın faili olarak F.K. isimli şahsın kimliğinin tespit edilmesi üzerine, bu kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, müstehcen içeriklerin sosyal medya üzerinden yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını ve konunun takip edileceğini belirtti.