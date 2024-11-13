Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 65 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu

Antalya'da düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, esnafları tehdit ederek para talep eden ve silahlı saldırılar gerçekleştiren 65 zanlı tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanması için başarılı bir çalışma yürüttü.

Baskınlar ve Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, biri el bombası olmak üzere toplamda 32 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, bin 665 fişek, 1 muşta, 2 kar maskesi, 1 susturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyonlar sonucunda toplam 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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