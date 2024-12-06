Antalya'da Noel Baba İçin Anma Ayini Düzenlendi

Antalya'nın Demre İlçesinde Noel Baba İçin Anma Töreni

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın ölüm yıl dönümünde özel bir ayine ev sahipliği yaptı.

Milattan sonra 4'üncü yüzyılda öldüğü kabul edilen Aziz Nikolaos için düzenlenen bu anma etkinliği, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hrisostomos Kalaycı tarafından yönetildi. Ayine, çok sayıda Ortodoks din adamı ve cemaat katıldı.

Yaklaşık üç saat süren ayin boyunca katılımcılar dua etti, İncil okudu ve mum yaktı. Kalaycı, Yunanca ve Rusça günün anlamını vurgulayan bir konuşma yaparken, konuşmasının son bölümünde Türkçe olarak şunları söyledi: "Aya Nikola'yı andığımız bu özel günde, Ortodokslarla kutsiyeti paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Devletin izni ve destekleri ile Demrelilerin misafirperverliğinden dolayı duyduğu sevinci dile getiren Kalaycı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'e teşekkür etti. Konuşmasında, "En kıymetli teşekkürümüz siz sevgili Demrelilere. Bizleri her defasında kucak açarak karşıladınız. 30 seneyi aşan bir sürede Aya Nikola’ya hizmet etmenin yanı sıra, bir Demreli gibi bu yörenin kültürel gelişimine katkı sağlamaktan onur duyduk. Yüce Tanrı, hepinize sağlık afiyet ihsan etsin. Yaklaşan yeni yılınızı içtenlikle kutlarız." ifadelerini kullandı.

Ayin sonrasında katılımcılara şaraplı ekmek ikram edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümünde ayin yapıldı. Milattan sonra 4'üncü yüzyılda 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolaos için düzenlenen ayini Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hrisostomos Kalaycı yönetti.

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümünde ayin yapıldı. Milattan sonra 4'üncü yüzyılda 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolaos için düzenlenen ayini Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hrisostomos Kalaycı yönetti.